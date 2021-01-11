HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara depreminde bir ev hasar gördü

Ankara depreminde bir ev hasar gördü

11.01.2021 00:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da saat 22.53’te merkez üssü Kalecik olan depremde müstakil bir ev hasar gördü.Ankara’da saat 22.53’te merkez üssü Kalecik olan deprem meydana geldi.

Ankara’da saat 22.53’te merkez üssü Kalecik olan depremde müstakil bir ev hasar gördü.
Ankara’da saat 22.53’te merkez üssü Kalecik olan deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sincan 1901 Caddede bulunan Erkan Akçay’a ait bir müstakil evde çatlaklar meydana geldi. Akçay ve eşi ile birlikte 5 çocuğuyla depreme evde yakalandı. Evde oturdukları anda avizenin ve eşyalarının sallandığını söyleyen Akçay, evin duvarlarında derin çatlaklar oluştuğunu belirtti. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı eve giremediklerini belirten Akçay, evlerinin önüne yaktıkları ateşle ısındıklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!
DEAŞ'lı terörist böyle yakalandıDEAŞ'lı terörist böyle yakalandı
68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

En Çok Okunan Haberler

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!

Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Aydın'da ilginç olay! Toprağı kazdı patlamamış havan mermisi buldu

Toprağı kazdı patlamamış havan mermisi buldu

Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adana'da sokak ortasında dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Adana'da sokak ortasında dehşet

Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi

Taşkınlık çıkaran yolculara tehdit: Uçağı ıssız bir yerde indiririm

Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

6 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.