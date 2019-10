Ankara Devlet Opera ve Balesi ‘Leyla Gencer Anma Konseri ve Belgeseli’nin son provasını yaptı

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) 2019-2020 sezonunun açılmasına kısa bir süre kaldı. “Leyla Gencer Anma Konseri ve Belgeseli” gösterimiyle başlayacak yeni sezonun son genel provası da bugün yapıldı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Ankara’da sanat rüzgarları esmeye başladı. Ankara DOB, Cumartesi günü yapılacak Leyla Gencer Anma Konseri ve Belgeseli’yle perdelerini açacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde konser için son provalarını yapan sanatçılar, Leyla Gencer projesinde olmaktan dolayı duydukları mutluluğu aktardı. Leyla Gencer anısına seslendirilecek konserde ünlü operalardan seçkin aryalar seyirci ile buluşturulacak. Şef Can Okan yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Seda Aracı Ayazlı, Mehlika Karadeniz Bilgin ve Tuğba Dekak’a eşlik edecek.

“Sezonumuz ‘Leyla Gencer Konseri ve Belgeseli’yle açılıyor”

Ankara Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Tuğba Dekak, 2019-2020 sezonunu çok güzel bir projeyle açtıklarını ifade ederek, Leyla Gencer’in Türk operası için öneminden bahsetti. Dekak, Leyla Gencer’le aynı topraklarda doğduğu için gurur duyduğunu belirterek, “Sezonumuz ‘Leyla Gencer Konseri ve Belgeseli’yle açılıyor. Tüm opera sanatçıları için özellikle de bir kadın opera sanatçısı olarak çok gurur duyduğum bir proje oldu. Leyla Gencer, sadece Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sahnelerinde, en önemli rollerini seslendirmiş bir opera sanatçısı değil. Bunlarla birlikte gerçekten çok entelektüel bir altyapıya sahip. Gerçekten çok araştırmacı bir opera sanatçısı. Birçok eseri günyüzüne çıkarmış. Onların ilk sahnelenişini yapmış. Bir Türk kadını olarak onunla aynı topraklarda doğmaktan gurur duyuyorum. Onu her dinleyişimde, farklı yorumundan etkileniyorum. Biz yüzyıllardır aynı sanatı icra ediyoruz. Yorum farklılıkları, kendinden bir şeyler katmak, araştırmak bizim için çok önemli. Onu, diğer bütün meslektaşlarından ve aynı yüzyılda yaşamış tüm sanatçılardan ayıran özellik kendinden kattığı yorum. Hatta kendi ismiyle anılan bir tekniği var ‘Gencerado’ tekniği adında opera literatürüne girmiş. Her izleyişimizde gözlerimizi dolduran, her izleyişimizde daha farklı bir yönünü keşfettiğimiz bir yorumu var. Böyle bir projede sezona başlamaktan onur ve gurur duyuyorum. Projede emeği geçen herkese müteşekkirim” diye konuştu.