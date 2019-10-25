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Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Tango ile seyirci karşısına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) Modern Dans Topluluğu (MDT) tarafından, Astor Piazolla’nın müzikleri, Ricardo Fernando’nun koreografisi ile Tango’s 28 Ekim tarihinde, Opera Sahnesi’nde seyircinin beğenisine sunulacak.Ankara DOB Modern Dans Topluluğu tarafından Tango’s 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Tango ile seyirci karşısına çıkacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) Modern Dans Topluluğu (MDT) tarafından, Astor Piazolla’nın müzikleri, Ricardo Fernando’nun koreografisi ile Tango’s 28 Ekim tarihinde, Opera Sahnesi’nde seyircinin beğenisine sunulacak.
Ankara DOB Modern Dans Topluluğu tarafından Tango’s 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Tangoya müziği ile tutkusunu veren, bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında hep kendine özgü stilini sürdüren Astor Piazolla; olağanüstü yeteneği sayesinde on yaşındayken, tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazanmış, başladığı müzik hayatında kendi tango stilini kabul ettirerek dünyada Piazolla rüzgarı estirmiştir.
“Tango müziği ve özellikle Piazzolla’nın eserleri, bir koreograf olarak her zaman hayatımın bir parçası olmuştur” yorumunu yapan ve çoğu zaman koreografilerinin müziğin ritmine bağlı olduğunu, müziğin ritmi ve hissettirdiklerine kaptırarak ilham aldığını belirten koreograf Ricordo Fernando, 2010 yılında da Ankara MDT için “Bolero” adlı koreografiyi yapmıştı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Tango ile seyirci karşısına çıkacak

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