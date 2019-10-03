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Ankara Devlet Opera ve Balesi perdelerini açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesi 2019-2020 sanat sezonuna "Leyla Gencer Anma Konseri ve Belgesel Gösterimi" ile merhaba diyecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi perdelerini açıyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi 2019-2020 sanat sezonuna "Leyla Gencer Anma Konseri ve Belgesel Gösterimi" ile merhaba diyecek. 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde ’La Diva Turca’ unvanıyla anılan Leyla Gencer anısına seslendirilecek konserde ünlü operalardan beğenilen, seçkin aryalar seyirciyle buluşacak.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte Ankara’da kültür rüzgarları esmeye başladı. 1 Ekim’de perdelerini açan Devlet Tiyatroları’nın ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi’de 2019-2020 sezonu için açılış tarihini belirledi. 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de 20’nci yüzyılın en önemli sopranolarından biri olan, Türk opera sanatçısı Leyla Gencer anısına seslendirilecek konserle perdelerini açacak. 10 Mayıs 2008 tarihinde vefat eden Gencer adına düzenlenecek konser; Şef Can Okan yönetiminde gerçekleştirilecek. Okan’a, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Seda Aracı Ayazlı, Mehlika Karadeniz Bilgin ve Tuğba Dekak’a eşlik edecek.
Gecenin devamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından çekilen, dünya operasına damga vuran ve sanatı ile ölümsüzleşen ünlü soprano Leyla Gencer’i anlatan bir belgesel gösterilecek. Çekimleri; Milano, Roma, Napoli ve İstanbul’da gerçekleşen, Halit Ergenç’in seslendirmesiyle izleyici ile buluşacak olan belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin yaptı. Belgeselin metin ve senaryosu gazeteci-yazar Zeynep Oral’a ait. Zeynep Oral daha önce Leyla Gencer’in hayatını anlatan "Tutkunun Romanı" adlı kitabı da kaleme almıştı.

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