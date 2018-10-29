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Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden "Cumhuriyet" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 21:19 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinin, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü dolayısıyla verdiği konserde sanatseverler, ünlü bestecilerin aryalarını ücretsiz dinleme fırsatı buldu

Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Ankara Opera Sahnesi'nde, Ankaralı sanatseverler için ücretsiz düzenlenen konserde, İsmet Baran, Fazıl Say, Ahmet Adnan Saygun, Georges Bizet, Giacomo Puccini, Turgay Erdener gibi ünlü bestecilerin seçkin aryalarını, Selva Erdener, Feryal Türkoğlu, Ezgi Karakaya, Ferda Yetişer, Cem Beran Sertkaya, Tuncer Tercan ve Şenol Talınlı, piyanist Melahat İsmailova eşliğinde seslendirdi.

Yoğun ilgi gösterilen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri"nde, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Konserde, sahnede yer alan perdeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafları da yansıtıldı.

Öte yandan, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Türk Halk Müziği Korosu tarafından da Sıhhiye yerleşkesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "95. Yıl Cumhuriyet Özel Konseri" düzenlendi.

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95. yıl Ankara Devlet Opera ve Balesi Cumhuriyet konser

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