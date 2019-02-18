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Ankara Eczacı Odası’ndan köşe yazısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu’ndan Rahmi Turan’ın 18 Şubat tarihli ’Beka ve Zeka!’ başlıklı köşe yazısına tepki geldi.Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu, bir gazetede köşe yazarlığı yapan Rahmi Turan’ın 18 Şubat tarihli ’Beka ve Zeka!’ başlıklı köşe yazısına tepki gösterdi.

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu’ndan Rahmi Turan’ın 18 Şubat tarihli ’Beka ve Zeka!’ başlıklı köşe yazısına tepki geldi.
Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu, bir gazetede köşe yazarlığı yapan Rahmi Turan’ın 18 Şubat tarihli ’Beka ve Zeka!’ başlıklı köşe yazısına tepki gösterdi. Konuya ilişkin bir açıklamaya yayımlayan Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu, Rahmi Turan’ın yazısında halkın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılara yönelik ağır sözler sarf ettiğini belirterek, "Söz konusu yazıda, ’eczanelere gelince. Bunlar da para kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen ticarethaneler. Halk sağlığı ile ilgileri pek yok. Bunu Sağlık Bakanı da biliyor ama fazla bir şey yapmıyor’ şeklindeki açıklamaları eczacılarımıza yapılan aleni bir hakarettir. Yine yazı da bahsi geçen yeşil reçeteye tabi ilacın eczanelerde olmamasının sebebi piyasada yaşanan ilaç tedarik sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Yaşanan bu ilaç sıkıntısının kaynağının eczacılar olmadığını daha önce de yaptığımız pek çok açıklamada dile getirdiğimizi bir kez daha yinelemek isteriz’’ ifadelerine yer verdi.

’’Eczacılık mesleğinin ilk ve en önemli amacı hastalarımızın tedavisi için gerekli ilaçları en kısa sürede hastalarımıza ulaştırmaktır’’
’’Hiçbir eczacımızın rafında olan ilacı hastasına vermemek gibi bir tutum içine girmeyeceğini belirtmek isteriz’’ ifadesinin yer aldığı açıklamada, ’’Eczacılık mesleğinin ilk ve en önemli amacı hastalarımızın tedavisi için gerekli ilaçları en kısa sürede hastalarımıza ulaştırmaktır. Hiçbir eczacımızın rafında olan ilacı hastasına vermemek gibi bir tutum içine girmeyeceğini belirtmek isteriz. Ankara Eczacı Odası olarak; amacı halkımıza 7/24 sağlık hizmeti sunmak, halk sağlığının korunması için var gücü ile çalışmak ve sağlıkla ilgili konularda en yakın sağlık danışmanı olarak hizmet vermek olan eczacılarımıza yapılan bu çirkin ithamı şiddetle kınıyoruz.
Eczacılarımız hastalarına ilaçların doğru ve akılcı kullanım şeklini anlatmaktadır. Bunun yanı sıra ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerini ve oluşabilecek yan etkileri konusunda da çok önemli bilgiler vermektedir. Hastalarımızın ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanı olan eczacılar, toplum sağlığı konusunda hizmet vermekte, hastalarımızın bilgi yetersizliğinden kaynaklanabilecek olumsuz durumların önüne geçmektedir. Söz konusu açıklamaları yapan Rahmi Turan’ın tüm kamuoyu önünde eczacı meslektaşlarımızdan özür dilemesini, aksi durumda yasal yollara başvuracağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız’’ bilgisi paylaşıldı.

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