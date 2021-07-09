Ankara elektrik kesintisi: Ankara’da elektrik ne zaman gelecek?

Ankara’da yapılan bakım çalışmaları nedeniyle şehirde bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak. Ankara’daki elektrik çalışmalarından sorumlu olan EDAŞ, şehirde yer alan bütün elektrik alt yapısının düzenli çalışması için bakım çalışmaları yapıyor. Bu sebeple ise çalışmaların düzenli yapılabilmesi için Ankara’da kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşanacak. Peki Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ALTINDAĞ

15:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: YENİCE

11:10 - 19:10 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR

ÇUBUK

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞPINAR - Sokak: TAŞPINAR

POLATLI

11:10 - 19:10 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: YOLUN SAĞI KARAHAMZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: YOLUN SOLU KARAHAMZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: KARAHAMZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: KARAHAMZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UZUNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZLI

ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ YAŞANACAK?

EDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre; Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı ve Güdül ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Duyuruları yakından takip etmek için Başkent 186 numarasını arayabilir veya EDAŞ’ın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.



