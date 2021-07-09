Ankara elektrik kesintisi: Ankara’da elektrik ne zaman gelecek?

Ankara’da yapılan bakım çalışmaları nedeniyle şehirde bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak. Ankara’daki elektrik çalışmalarından sorumlu olan EDAŞ, şehirde yer alan bütün elektrik alt yapısının düzenli çalışması için bakım çalışmaları yapıyor. Bu sebeple ise çalışmaların düzenli yapılabilmesi için Ankara’da kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşanacak. Peki Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?
ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
ALTINDAĞ
- 15:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: YENİCE
- 11:10 - 19:10 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR
ÇUBUK
- 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞPINAR - Sokak: TAŞPINAR
POLATLI
- 11:10 - 19:10 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA
- 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLPINAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: YOLUN SAĞI KARAHAMZALI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: YOLUN SOLU KARAHAMZALI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: KARAHAMZALI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: KARAHAMZALI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UZUNBEY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZLI
ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ YAŞANACAK?
EDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre; Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı ve Güdül ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Duyuruları yakından takip etmek için Başkent 186 numarasını arayabilir veya EDAŞ’ın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.