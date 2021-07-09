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Ankara elektrik kesintisi: Ankara’da elektrik ne zaman gelecek?

09.07.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da yapılan çalışmalardan dolayı kısa bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak. Ankara’da oturan vatandaşlar ise elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İnternet üzerinden ‘Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını arayan vatandaşlar, 9 Temmuz tarihindeki kesintileri merak etti. Peki Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?

Ankara elektrik kesintisi: Ankara’da elektrik ne zaman gelecek?

Ankara’da yapılan bakım çalışmaları nedeniyle şehirde bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak. Ankara’daki elektrik çalışmalarından sorumlu olan EDAŞ, şehirde yer alan bütün elektrik alt yapısının düzenli çalışması için bakım çalışmaları yapıyor. Bu sebeple ise çalışmaların düzenli yapılabilmesi için Ankara’da kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşanacak. Peki Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ALTINDAĞ

  • 15:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: YENİCE
  • 11:10 - 19:10 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR

ÇUBUK

  • 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞPINAR - Sokak: TAŞPINAR

elektrik1

POLATLI

  • 11:10 - 19:10 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA
  • 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLPINAR
  • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAK
  • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI
  • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: YOLUN SAĞI KARAHAMZALI
  • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: YOLUN SOLU KARAHAMZALI
  • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: KARAHAMZALI
  • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: KARAHAMZALI
  • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UZUNBEY
  • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZLI

ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ YAŞANACAK?

EDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre; Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı ve Güdül ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Duyuruları yakından takip etmek için Başkent 186 numarasını arayabilir veya EDAŞ’ın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.

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