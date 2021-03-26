HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Araç içerisinde uyuşturucu kullanan şahıs gözaltına alındı"

Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Araç içerisinde uyuşturucu kullanan şahıs gözaltına alındı"

26.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı esnadaki görüntülerini sosyal medyada paylaşan H.K.A.’nın gözaltına alındığını açıkladı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan H.K.A.

Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Araç içerisinde uyuşturucu kullanan şahıs gözaltına alındı"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı esnadaki görüntülerini sosyal medyada paylaşan H.K.A.’nın gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan H.K.A. isimli şahıs hakkında bir basın açıklaması yayınladı. Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Sevgilisi dövdü, 'kadına şiddete ben de karşıyım' dediSevgilisi dövdü, 'kadına şiddete ben de karşıyım' dedi
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Sivas'ta dehşet! Babasını boğazından bıçaklayıp öldürdü

Sivas'ta dehşet! Babasını boğazından bıçaklayıp öldürdü

Cumartesi günü hangi kandil var? Cumartesi ne kandili?

Cumartesi günü hangi kandil var?

Son dakika: MSB duyurdu! 1 Mart'tan bu yana 231 terörist etkisiz hale getirildi

231 terörist etkisiz hale getirildi

Sevgilisine dehşeti yaşattı 'kadına şiddete ben de karşıyım' dedi

Sevgilisi dövdü, 'kadına şiddete ben de karşıyım' dedi

Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir başta il il sahur ve imsak saatleri

İşte il il sahur ve imsak saatleri...

Antalya'da akılalmaz olay! Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı

Karı-kocanın markette yaptıkları 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.