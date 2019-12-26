Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ankara Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen operasyonda, y\u0131lba\u015f\u0131nda e\u011flence mekanlar\u0131na sat\u0131lmak \u00fczere haz\u0131rlanan 10 bin 404 \u015fi\u015fe sahte i\u00e7ki ele ge\u00e7irildi. Anlatt\u0131klar\u0131 kan dondurdu! 'Beni zorla hamile b\u0131rakt\u0131'T\u00fcrk Y\u0131ld\u0131zlar\u0131'yla tan\u0131\u015fan Beyt\u00fc\u015f\u015febapl\u0131 Zeynep, pilot olmak i\u00e7in destek istiyorAdana\u2019da su basan okullarda e\u011fitime ara verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum