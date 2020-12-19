Ankara Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz iki gün içinde yaptığı operasyonları açıkladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“16-18.12.2020 tarihlerinde ilimiz Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde bulunan 2 depo ile 2 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 bin 650 litre etil alkol, 71 şişe sahte içki, 715 mililitre anason yağı, 2 bin 150 mililitre viski aroması, 2 bin 60 adet etil alkol etiketi, 2 adet boş IBC tank, 100 adet boş bidon ve kapak ele geçirilmiştir.”

