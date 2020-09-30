HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, korsan vale/otoparkçılara yönelik çalışmalar neticesinde 2018 yılından bugüne kadar 6 bin 192 şahsa işlem yapıldığını açıkladı.Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizin çeşitli cadde ve sokakları ile bazı kafe ve restoran önlerinde araçlarını park etmek isteyen sürücüleri rahatsız ederek haksız kazanç sağlayan korsan vale/otoparkçılara yönelik çalışmalarımız neticesinde 2018 yılından bugüne kadar toplam 6.192 şahsa işlem yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, korsan vale/otoparkçılara yönelik çalışmalar neticesinde 2018 yılından bugüne kadar 6 bin 192 şahsa işlem yapıldığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizin çeşitli cadde ve sokakları ile bazı kafe ve restoran önlerinde araçlarını park etmek isteyen sürücüleri rahatsız ederek haksız kazanç sağlayan korsan vale/otoparkçılara yönelik çalışmalarımız neticesinde 2018 yılından bugüne kadar toplam 6.192 şahsa işlem yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğuToplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu
İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç olay! Genç kızı takip etti, eteğini kaldırıp taciz etti
Takip etti, kıyafetlerini yırtıp taciz etti
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi! Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi
Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'a ait iki savaş uçağı düştü
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'a ait iki savaş uçağı düştü
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil
Çoğumuz halen yapıyoruz ama... Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı
İstanbul Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.