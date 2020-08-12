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  4. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar! Görev yerleri değiştirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar! Görev yerleri değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 22:39 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar belli oldu. Bu kapsamda 10 il emniyet müdür yardımcısı, 13 şube müdürü ve 14 ilçe emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar! Görev yerleri değiştirildi

Buna göre; Güvenlik ve Foto Film Şube müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Mukadder Kardiyen, Koruma ve Esenboğa Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına Metin Bıyık, Sincan ve Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Erkut Er, Trafik Tescilden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Şerafettin Demir, Bölge Trafik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Metin Demirci, Ulaştırma Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Yılmaz Çıtır, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Nusret Ertop, TDP Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Bülent Demiraslan, Medya ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Teoman Kuru ve Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına ise Mustafa Öztürk getirildi.

13 ŞUBE MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Personel Şube Müdürlüğü'ne Uğur Kayran, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Serkan Kılıç, Koruma Şube Müdürlüğü'ne Aslıhan Özcan, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Mümin Topaktaş, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Ali Çolak, Ulaştırma Şube Müdürlüğü'ne Abdülmuttalip Aslan, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne Emin Öğütcü, Foto Film Şube Müdürlüğüne Yakup Zor, Strateji Geliştirme Şube ve TDP Şube Müdürlüğü'ne Tevfik Bülent Ünsal, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Bülent Demirci, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü'ne Ekrem Gönül, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü'ne İsmail Fatih Düzgün, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne ise vekaleten Ahmet Haktanır atandı.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

Çankaya Emniyet Müdürlüğüne Zafer Kalkan, Altındağ Emniyet Müdürlüğüne Hakan Kılıçoğlu, Mamak Emniyet Müdürlüğüne Cemil Karakaya getirilirken, 11 dış ilçe emniyet müdürlüğüne de yeni atamalar yapıldı.

Ayrıca, şube müdür yardımcılıkları ve ilçe emniyet müdür yardımcılıklarına çeşitli rütbelerden 22 personelin ataması gerçekleştirildi. (DHA)

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