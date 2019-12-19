Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 17 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 16’sı tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 17 şüpheliyi yakaladı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 17 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 16’sı tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.
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