Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3’ü yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3’ü yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3’ü yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3’ü yakalandı.