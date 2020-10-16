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  4. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3’ü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3’ü yakalandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3’ü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3’ü yakalandı.

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