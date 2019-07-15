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Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti; biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar" - "Acımasızca şehit ettikleri şehitleri yerde sürükleyecek, bir de utanmadan onların fotoğraflarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti; biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binamızın hayırlısı olmasını Allah'tan diliyorum. Polis teşkilatımız, 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızla sırt sırta vererek adeta tarih yazdı. Kimi zaman üç beş gözü pek polisimiz, FETÖ'cü alçaklar tarafından işgal edilen bazı yerleri kısa sürede kurtararak darbenin bastırılmasında büyük başarı elde ettiler. Özel Harekatçılarımız, yetişebildikleri her yerde darbecilere kök söktürdüler." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın dört bir tarafında 15 Temmuz 2016 gecesi polislerin aslanlar gibi mücadele ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce kendisini dinledik, soyadı Aslan, Turgut Aslan kardeşimiz, bu mücadelede önde gelenlerden bir tanesi oldu. Kendisini buradan dinlerken hala yüreğinden gelen ifadeleri de duydunuz. İşte bizim polisimiz bu. Kendilerine bir kez daha yürekten şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Bu akşam İstanbul'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Atatürk Havalimanın'da etkinlikler olacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yapacağız. Çemberlitaş'ta, Çengelköy'de ve diğer yerlerde canlarını hiçe sayan emniyet güçlerimizi de tebrik ediyorum. Özellikle o gece burada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde, FETÖ'cülerin her türlü ihanetine, saldırısına direnen tüm yiğitlere ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumlardan ilki emniyet teşkilatımızdı. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığımızla beraber Ankara Emniyet Müdürlüğümüz de gece boyunca FETÖ'cü alçaklar tarafından ağır saldırıya maruz kaldı. Ortaya çıkan her görüntü, darbecilerin yok ettiklerini sandıkları her kayıt, o gece burada yaşanan vahşetin boyutlarını bizlere tekrar hatırlatıyor. Bu hainlerin gözlerini, kendi insanına, kendi meslektaşlarına karşı, 'Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın' diyecek kadar kin bürümüştür.

Acımasızca şehit ettikleri şehitleri yerde sürükleyecek, bir de utanmadan onların fotoğraflarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı. FETÖ'cülerin bu kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de maalesef nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, helikopterlerle taranan, uçakla bombalanan bu bina, oluşan tahribat nedeniyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Ne yaptılar? Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti; biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, beraber olalım, kardeş olalım, bu işi bitiririz."

(Sürecek)

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açılış töreni Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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