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Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasının Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:01 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Polis arkadaşlarımız ve emniyet güçlerimiz, vatan sevdasını şehit arkadaşlarından devralıp, aynı vazife şuuruyla büyük Türkiye yolunda yürümeye devam edeceklerdir" - "Albayrak gökte dalgalandıkça, ezanlar bu semayı süsledikçe, bu vatanda hürriyet içinde yaşadıkça, şehitlerimizin öldüklerine inanmamız asla söz konusu olamaz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Polis arkadaşlarımız ve emniyet güçlerimiz, vatan sevdasını şehit arkadaşlarından devralıp, aynı vazife şuuruyla büyük Türkiye yolunda yürümeye devam edeceklerdir." dedi.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasının Açılış Töreni'nde konuştu.

Vatanı, milleti ve mili iradeyi korumak için o gece şehit düşen bütün vatan evlatlarını şükranla, rahmetle ve minnetle anarak sözlerine başlayan Şentop, vatanı vazife bilerek, hainlere karşı vücutlarını siper, canlarını feda edip, şehadete yükselen kahramanların, milletin geleceğini parlatan birer yıldız olarak daima hafızalarda yer alacağını söyledi.

Şentop, 15 Temmuz gecesi, milletin silahını, savaş gemisini, uçağını ve kutsiyetini, şehitlerin adanmışlığından alan şerefli üniformasını gasp etmiş FETÖ'cü hainlerin alçaklığına şahit ve muhatap olunduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz gecesi meşru Cumhurbaşkanını, meşru hükümeti devirmek, milletin geleceğini çalmak isteyen FETÖ'cü hainlerin, yabancı efendilerine sadakatlerini milletin evlatlarına ateş ederek göstermeye çalıştıklarını anlattı.

Darbeci hainlerin o gece en büyük hedeflerinden birisinin milletin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında saf tutan emniyet güçleri olduğunu vurgulayan Şentop, hainlerin, önce Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına, ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne bombalarla saldırdıklarını, bu saldırılar sonucu polisler ve vatandaşların şehadete yükseldiğini aktardı.

Mustafa Şentop, şunları kaydetti:

"İşte biz bugün 15 Temmuz direnişinin ve destanının en şanlı sayfalarından birini yazan Ankara polisinin Emniyet binasını açmak için buradayız. Bu kahramanlığın karşılığı binalarla ödenir mi? Elbette hayır. Bu kahramanlık ancak o gece şehit olan polislerimizi vatana rapteden aşkı kuşanmakla ödenebilir. Buradaki polis arkadaşlarımız ve emniyet güçlerimiz, vatan sevdasını şehit arkadaşlarından devralıp, aynı vazife şuuruyla büyük Türkiye yolunda yürümeye devam edeceklerdir."

15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünün aynı zamanda Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü olduğunun altını çizen Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu mücadelenin kahramanlarını rahmetle, minnetle ve şükranla andı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale Savaşı sırasında Conkbayırı'nda şahit olduğu "Bomba Sırtı Vakası"nı, şehitliğin millet için ne manaya geldiğini göstermesi bakımından aktaran Şentop, "Albayrak gökte dalgalandıkça, ezanlar bu semayı süsledikçe bu vatanda hürriyet içinde yaşadıkça, şehitlerimizin öldüklerine inanmamız asla söz konusu olamaz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen bütün vatan evlatlarına ve cesur liderliğiyle milleti ve ülkeyi o karanlıktan çıkaran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

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