HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Emniyet Müdürlüğünden kaçakçılara ağır darbe: 24 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden kaçakçılara ağır darbe: 24 gözaltı

01.03.2021 17:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara Emniyet Müdürlüğünden kaçakçılara ağır darbe: 24 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Ankara genelindeki gerçekleştirilen operasyonlarda 140 litre kaçak/sahte alkol ve 506 kilogram tütün ele geçirildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara genelindeki gerçekleştirilen operasyonlarda 140 litre kaçak/sahte alkol ve 506 kilogram tütün ele geçirildiği belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 22-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda 1 milyon 802 bin 650 adet makaron, 113 bin 631 adet muhtelif elektronik eşya, 536 adet puro, 506 kilogram tütün, 341 adet bandrol, 140 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiştir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşıkların son paylaşımına beğeni yağdı Aşıkların son paylaşımına beğeni yağdı
N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

Yemek yapmak için yaktığı ateş barakaya sıçradı! Onlarca hayvan telef oldu

Yemek yapmak için ateş yaktı, onlarca hayvan telef oldu

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için dışarı çıkma izni hangi şehirlerde olacak?

Dışarı çıkma izinleri hangi şehirlerde olacak?

20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne oldu? Müge Anlı'daki Mervenur Polat olayı nedir?

Müge Anlı'daki Mervenur Polat olayı nedir?

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

2021 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması kontenjanı ne kadar?

2021 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.