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  4. Ankara Emniyet Müdürlüğünden Mehmet Orhan Uğurlu’ya yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğünden Mehmet Orhan Uğurlu’ya yapılan saldırıya ilişkin açıklama

15.01.2021 19:27 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yeni Çağ Gazetesi Yazarı Mehmet Orhan Uğurlu’ya yönelik saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Ocak 2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeni Çağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yeni Çağ Gazetesi Yazarı Mehmet Orhan Uğurlu’ya yönelik saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Ocak 2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeni Çağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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