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  4. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden Selçuk Özdağ’ın açıklamalarına yalanlama

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden Selçuk Özdağ’ın açıklamalarına yalanlama

16.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden Selçuk Özdağ’ın açıklamalarına yalanlama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın uğradığı saldırıya ait bazı saldırı görüntülerinin tahkikat dosyasına konulmadığını iddia etmesi üzerine bir basın açıklaması yayınlayarak, söz konusu iddianın gerçek dışı olduğunu açıkladı.Ankara Emniyet Müdürlüğü konu ile alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 16 Şubat 2021 günü Yurttaş TV isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamada, kendisine yönelik saldırıya ilişkin bazı görüntülerin tahkikat dosyasına konulmadığını iddia etmiştir.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın uğradığı saldırıya ait bazı saldırı görüntülerinin tahkikat dosyasına konulmadığını iddia etmesi üzerine bir basın açıklaması yayınlayarak, söz konusu iddianın gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü konu ile alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 16 Şubat 2021 günü Yurttaş TV isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamada, kendisine yönelik saldırıya ilişkin bazı görüntülerin tahkikat dosyasına konulmadığını iddia etmiştir. Söz konusu iddia gerçek dışı olup bahsedilen görüntüler dahil, olaya ilişkin tüm bilgi, belge ve görüntüler tahkikat dosyasına eklenerek adli mercilere gönderilmiştir."

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