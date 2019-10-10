HABER

Ankara Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, ilde yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Aktaş'ın İl Emniyet Müdürlüğüne gelişinde karşılama töreni düzenlendi.

Tören mangasını selamlayan Aktaş, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve il emniyet müdür yardımcılarıyla bir süre görüştü ve ilde yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatıKilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı
Ceviz ağacından düşüp öldüCeviz ağacından düşüp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Mardin’in Nusaybin ilçesine havan topu düştü: 1 şehit

Bir kahreden haber de Nusaybin'den!

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.