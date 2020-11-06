Ankara Emniyeti 6 milyon 928 bin 880 TL’lik vergi kaybını önlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün 3-6 Kasım tarihleri arasında yaptığı operasyonlar sonucunda 15 kişi yakalarken, 6 milyon 928 bin 880 TL’lik vergi kaybı önlendi.

Ankara’da 3-6 Kasım tarihleri arasında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde toplam 8 depoya yapılan operasyonda ’eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak’ suçundan 15 şahıs yakalandı. Operasyonda 3 milyon 275 bin 248 adet boş makaron, 16 ton 304 kilogram kıyılmış tütün, 4 ton 702 kilogram nargile tütünü, 5 bin 300 adet kaçak nargile aparatı, bin 622 adet sigara sarma makinesi, bin 155 adet kaçak puro, bin 746 adet kaçak çakmak, bin 485 adet kaçak sigara tablası, 18 bin 500 adet doldurulmuş sigara, 10 kilogram kaçak pipo tütünü, 560 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda 6 milyon 928 bin 880 TL vergi kaybı önlendi.

