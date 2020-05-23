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Ankara Emniyeti'nden 'bekçi' açıklaması: İYİ Parti İl Başkanı'nın paylaşımları gerçek dışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 19:02 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etimesgut ilçesinde bekçiler tarafından bir aileye karşı aşırı güç kullanıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara Emniyeti'nden 'bekçi' açıklaması: İYİ Parti İl Başkanı'nın paylaşımları gerçek dışı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün Etimesgut'ta çarşı ve mahalle bekçilerinin bir aileye karşı aşırı güç kullandığı ve kötü muamelede bulunduğuna ilişkin sosyal medyadan gerçek dışı paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

"BEKÇİMİZE FİZİKİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sokağa çıkma yasağının olduğu 17 Mayıs Pazar günü saat 22.00 sıralarında dışarıda bulunan S.K.'yı uyardığı, bu kişinin tüm ikazlara rağmen ikametine girmemekte direndiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Aynı siyasi partinin ilçe yönetim kurulu üyesi ve kişinin babası olan Ü.K. ile diğer aile fertleri olaya sonradan müdahil olarak görevli memurlara mukavemet ve hakarette bulunmuş, kişinin kardeşi H.K. ise çarşı ve mahalle bekçimizin boynunu sıkmak suretiyle fiziki saldırı gerçekleştirmiştir.

"ORANTILI GÜÇ KULLANILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Gerçekleştirilen saldırının şiddet ve yoğunluğunun artması üzerine takviye personel talep edilmiş, kişiler göz yaşartıcı gaz dahil olmak üzere kademeli ve orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla doktor raporları alındıktan sonra polis merkezine getirilen kişilerin barodan görevlendirilen müdafi huzurunda 'Görevi Yaptırmamak için Direnme, Görevli Memura Mukavemet ve Hakaret' suçlarından ifadelerinin alınmıştır. 'Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir' şeklinde doktor raporu verilen kişilerden Ü.K, Z.K. ve S.K. ifadelerinin ardından polis merkezinden salıverilmiş, görevli memura fiziki saldırıda bulunan H.K. ise 18 Mayıs 2020 tarihinde mevcutlu olarak çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Etimesgut'ta çöp atmak için dışarıya çıkan bir gencin iki bekçi tarafından dövüldüğünü, ailesine biber gazı sıkıldığını ve astım olan babanın da göğsüne ayaklarıyla bastıklarını söylemişti.


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