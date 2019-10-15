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Ankara Emniyeti önünde yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Ankara Emniyeti Müdürlüğü C Giriş Kapısı önünde bir kişiye çarparak ölümüne sebep olan şahıs, kaçtıktan sonra saklandığı yerde polis ekiplerince yakaladı.Başkentte yaşanan trafik kazasında olay yerinden kaçan sürücü H.Y., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda saklandığı yerde yakalandı.

Ankara Emniyeti önünde yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Ankara Emniyeti Müdürlüğü C Giriş Kapısı önünde bir kişiye çarparak ölümüne sebep olan şahıs, kaçtıktan sonra saklandığı yerde polis ekiplerince yakaladı.
Başkentte yaşanan trafik kazasında olay yerinden kaçan sürücü H.Y., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda saklandığı yerde yakalandı. Olay 9 Ekim 2019 saat 22.45 sıralarında Ankara Emniyet Müdürülüğü C Giriş kapısı önünde meydana geldi. Kaza esnasında lüks aracın çaptığı D.A. isimli vatandaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Aracın sürücüsü H.Y isimli kişi ise bulunduğu yerden kaçtı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine intikal ettirildi.
Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; bahse konu kaza alanında lüks araca ait parçalar olay yeri ekiplerince toplandı. Olay yerini gösterir kamera kayıtlarının ise gece saatleri olmasından ve aracın süratli olmasından dolayı plaka marka modelini tespiti için yeterli olmadığı belirlendi. Ölümlü trafik kazasına karışan aracın tespiti ve şahsın yakalanması için yapılan çalışmalarda Cinayet Büro Amirliği görevlilerince; 6 PTS, 22 ayrı noktada 64 güvenlik kamerası ile 610 dakika kamera görüntüsü incelenerek araç tespiti yapıldı. Güvenlik kamera görüntüleri geriye doğru da incelendi. Bunun sonucunda aracın sahibi ve kullanıcısı H.Y. isimli şüphelinin aracı sakladığı öğrenildi, 2 adet yüksek katlı inşaat halinde bulunan binaların arasında beyaz branda altına saklanılmış şekilde araç bulundu. Aracın sol ön kaput tarafından hasarlı ve ön camının olmadığı görüldü. Şüpheli H.Y. ise saklandığı yerden polis ekiplerince yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardında 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyeti önünde yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Ankara Emniyeti önünde yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Ankara Emniyeti önünde yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

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