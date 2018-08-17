Ankara Emniyeti'nde bayramlaşma

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, makamında emniyet personelinin bayramını kutladı.

Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve yardımcıları ile her rütbeden personelle bayramlaşmak üzere makamında bir araya geldi.

Emniyet personeli ile tek tek tokalaşan Yılmaz, personelin bayramını tebrik etti.

