HABER

Ankara Emniyetinden "Avcı Kızlara" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Başkentte, sosyal medya üzerinden kadınları kullanarak tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren ve anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyetinden "Avcı Kızlara" operasyon

Başkentte, sosyal medya üzerinden kadınları kullanarak tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren ve anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 125 şüpheli gözaltı alındı.
Başkentte, sosyal medya üzerinden sözleştikleri kadınları kullanarak irtibat kurdukları kişileri anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde zorla gasp ettikleri belirlenen suç örgütlerine yönelik şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinden kurulan özel ekip, 6 aylık çalışmanın ardından benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşı gasp ettikleri belirlenen gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk’ün koordinesinde çeşitli birimlerden 200 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak 10 adrese düzenlenen operasyonda 125 zanlı gözaltı alındı.
Şüphelilerden 5’i Antalya, Şanlıurfa ve Kars’ta düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi.

"Önce davet, sonra gasp"
Şüphelilerin "Avcı kız" adını verdikleri kadınları kullanarak, mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadi ile çeşitli adreslere davet edip, mağdurların bilgisi olmadan, kullanılan kadınlar aracılığı ile kendilerine ait ya da anlaşmalı oldukları eğlence merkezlerine getirerek gelen yüksek rakamlı hesaba itiraz eden kişileri silah tehdidi ve darp yolu ile gasp ettikleri öğrenildi.
Şüphelilerin, üzerlerinde nakit para bulunmayan mağdurların kredi kartlarından zorla tahsilat yaptıkları, suç örgütü üyelerinin eşliğinde bankamatiklerden zorla çektirdikleri paralara el koydukları belirlendi.
Öte yandan, örgüt üyelerinin hesabı ödeyemeyen bir mağduru zorla yanlarına alarak evinde bulunan kasayı açtırdıkları, burada bulunan para ve ziynet eşyalarına el koydukları da tespit edildi.
Soruşturmanın yürüten savcı İrfan Nuri Akdeniz de operasyon düzenlenen adreslere gelerek yetkililerinden bilgi aldı.

"Çok sayıda silah ele geçirildi"
Operasyon düzenlenen adreslerde, kelepçelenerek gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde bulunan çok sayıda silah, kesici ve delici alet ile pos makinelerine el konuldu.
Ayrıca, gözaltına alınan zanlılar arasında bulunan Murat K.’nin benzer suçlardan 27 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ankara Emniyetinden

Ankara Emniyetinden

Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
İstanbul'da sahte içki operasyonuİstanbul'da sahte içki operasyonu
Sivaslılar 'Gardaşlık Festivali'nde buluşacakSivaslılar 'Gardaşlık Festivali'nde buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da sahte içki operasyonu

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu! 125 gözaltı

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Düzce Valiliği selin bilançosunu açıkladı

Düzce'yi vuran selin bilançosu açıklandı

Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

İki kadına evlerinde silahlı saldırı!

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.