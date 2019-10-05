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Ankara Emniyeti’nden bandrolsüz kitap uygulamasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 22:17 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinde yapılan ’bandrolsüz kitap uygulaması’na ilişkin açıklama yaptı.Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinde yapılan bandrolsüz kitap uygulamasına ilişkin açıklama yayımladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinde yapılan ’bandrolsüz kitap uygulaması’na ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinde yapılan bandrolsüz kitap uygulamasına ilişkin açıklama yayımladı. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Saadet Partili şahıs/şahıslara ait iş yerlerine güvenlik güçlerince işlem yapıldığına yönelik maksadı aşan paylaşım ve yorumların yer alması nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, "5 Ekim 2019 Cumartesi günü Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yapılan kontrollerde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde bandrolsüz eserlerin görülmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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