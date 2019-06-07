Ankara Emniyeti’nden cinsel istismar açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesindeki bir markette kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası zanlısının yakalandığını bildirdi.

Başkentin Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zanlıyı yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "7 Haziran 2019 tarihinde Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına ilişkin Müdürlüğümüze yapılan ihbar ile bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarındaki paylaşımlar üzerine; Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli P.P. isimli şahıs yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

