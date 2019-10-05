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Ankara Emniyeti’nden değnekçilere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 18:22 | Son Güncelleme

Ankara’da polis ekipleri vatandaşlardan para toplayan değnekçilere operasyon düzenledi.

Ankara’da polis ekipleri vatandaşlardan para toplayan değnekçilere operasyon düzenledi. Lüks mekanların önlerinde vatandaşların araçlarını otopark görevlisi gibi yönlendiren kişiler tek tek gözaltına alındı. Değnekçilerin pişkin ve umursamaz tavırları dikkat çekti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şikayetlerin yoğunlaşması üzerine akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Yol kenarlarını işgal edip vatandaşlardan para toplayan ve kamuoyunda değnekçi olarak tabir edilen kişiler tek tek tespit edildi. Operasyonun hedefinde, haksız yer işgali yapan, valelik adı altında belgesiz ve izinsiz vatandaşların araçlarını para karşılığı yol kenarlarına park eden kişiler yer aldı. Polis denetlemelerde değnekçilere göz açtırmadı, yolu işgal edenlerin önce üst araması yapıldı. Ardından da kelepçelenerek gözaltına alındı. Bazı değnekçiler ise polisi görünce kaçmaya çalıştı, ancak uzaklaşamadan yakalandı. Polis eğlence mekanlarında güvenlik dışında bekleyen kişiler hakkında işlem yaptı.

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