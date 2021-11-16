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Ankara Emniyetinden FETÖ/PDY operasyonu

16.11.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyetinden FETÖ/PDY operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphelinin Ankara merkezli 28 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

76 şüpheliye yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.


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fetö Ankara
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