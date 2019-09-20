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Ankara Emniyeti’nden kaçak silah atölyesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 21:50 | Son Güncelleme

Ankara’da polisin ruhsatsız silah imalatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da polisin ruhsatsız silah imalatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan atölyede 70 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda malzeme ele geçilirken, örgüt üyelerinin polis baskınından haberdar olabilmek için polis telsizini dinledikleri ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde bir firmaya ait binada ruhsatsız silah imalatı yapıldığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından atölyede ürettikleri ruhsatsız silahları ülke geneline pazarlayan suç örgütüne operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri baskında 7 şüpheliyi yakaladı.

Polislerin telsiz görüşmelerini dinlemişler
Yapılan detaylı incelemede örgüt üyelerinin polis baskınından haberdar olabilmek için polis telsizini dinledikleri ve yasa dışı silah ticaretinin yanı sıra kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da belirlendi. Polisler, baskın yapılan adreslerde değişik çap ve modellerde 70 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 250 montaja hazır namlu, çeşitli çaplarda binlerce tabanca fişeği, şarjör, icra yayı, icra mili, silah imalatı ile yiv ve set açmada kullanılan freze, matkap uçları ve imalatta kullanılan makineler ele geçirdi. Adreslerdeki aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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