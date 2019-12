Ankara Emniyetinden yılbaşı mesaisi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Kızılay Meydanı ve yeni yılın önemli adreslerini MOBESE kameralarıyla an be an izledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Kızılay Meydanı ve yeni yılın önemli adreslerini MOBESE kameralarıyla denetliyor. Başkent sokakları, gece boyunca saniye saniye takip edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi’nde, yılbaşı nedeniyle güvenliğin sağlanması için görev başında. 2010 yılında Başkent’te ilk kez uygulamaya konulan yüksek çözünürlüğe sahip MOBESE kameraları, şehirdeki güvenliğin sağlamasında kilit rol oynuyor. Yılbaşı kutlamalarında güvenlik güçlerinin adeta ’gözü kulağı’ olan kameralı takip sistemi, Kızılay ve çevresindeki her detayı saniye saniye kaydetti. Kutlamalar sırasında hem Kızılay’daki hem de diğer bölgelerdeki MOBESE kameralarına yansıyan görüntüler, Ankara KGYS Merkezi ve Başkentin çeşitli noktalarında konuşlu merkezden izlenerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde müdahale edilebiliyor.