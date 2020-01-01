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  4. Ankara Emniyetinden yılbaşı mesaisi

Ankara Emniyetinden yılbaşı mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:05 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Kızılay Meydanı ve yeni yılın önemli adreslerini MOBESE kameralarıyla an be an izledi.Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Kızılay Meydanı ve yeni yılın önemli adreslerini MOBESE kameralarıyla denetliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Kızılay Meydanı ve yeni yılın önemli adreslerini MOBESE kameralarıyla an be an izledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Kızılay Meydanı ve yeni yılın önemli adreslerini MOBESE kameralarıyla denetliyor. Başkent sokakları, gece boyunca saniye saniye takip edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi’nde, yılbaşı nedeniyle güvenliğin sağlanması için görev başında. 2010 yılında Başkent’te ilk kez uygulamaya konulan yüksek çözünürlüğe sahip MOBESE kameraları, şehirdeki güvenliğin sağlamasında kilit rol oynuyor. Yılbaşı kutlamalarında güvenlik güçlerinin adeta ’gözü kulağı’ olan kameralı takip sistemi, Kızılay ve çevresindeki her detayı saniye saniye kaydetti. Kutlamalar sırasında hem Kızılay’daki hem de diğer bölgelerdeki MOBESE kameralarına yansıyan görüntüler, Ankara KGYS Merkezi ve Başkentin çeşitli noktalarında konuşlu merkezden izlenerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde müdahale edilebiliyor.

Başkent’te Güven Timleri de yılbaşı mesaisinde
Yılbaşı gecesi, özellikle Sakarya Caddesi, Yüksel Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı Hilmi Caddesi olmak üzere, kentin önde gelen caddelerinde, "Güven Timleri" özel önlemlerle çalıştı. Ankara polisi, her yıl yaşanan olumsuz görüntülerle karşılaşmamak için geniş çaplı önlemler aldı. Buna göre “Güven Timleri" yılbaşı gecesi de görev başındaydı. Tim ekipleri, vatandaşlar arasında dolaşarak huzursuzluk çıkaranları tespit ederek etkisiz hale getirdi.
Kentin büyük caddelerine girişlerde, diğer ilçelerden kutlamalar için gelenler hem kimlik kontrolünden hem de üst aramasından geçirildi. Suç işlemek amacıyla özellikle taciz amacı güdenlere fırsat tanınmayacak bir şekilde önlem alındı.

“Yüz tanıma sistemi de eklenecek”
Ankara Emniyeti MOBESE merkezinde son teknolojinin kullanıldığını ifade eden Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcı Hakan Tandoğan, “Olay yeri lokasyon gibi konular mercek altına alınıyor. Duruma uzman ekiplerimiz olaylara müdahale ediyor. Bu merkezde teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ne yakın bir zamanda yüz tanıma sistemi de eklenecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Çok büyük katkılar sağlamış olacak” dedi.

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