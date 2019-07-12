Ankara Emniyeti'nin yeni binası pazartesi hizmete giriyor

AYKUT KARADAĞ - FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine kalkıştığı gece 01.01'de uçak ve helikopterden atılan bombalarla hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binası yeni hizmet binası 15 Temmuz'da açılacak.

FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen üç yılda Ankara Emniyet Müdürlüğü yaralarını sardı.

Darbe girişimi gecesinde uçak ve helikopterden saat 01.01'de açılan ateş ile atılan bomba sonucu hasar gören 10 katlı hizmet binası yıkıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından 2017'de inşasına başlanan bina, iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

10 kat yerine 7 kat olarak inşa edilen ve eski binaya oranla daha geniş kullanım alanına sahip binada, ferah çalışma ofisleri ve nezarethanelerin yanı sıra yemekhane ile sosyal alanlar da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz pazartesi açılışı yapılması planlanan binanın çevre düzenlemesinin devam ettiği ve iç dekorasyonunun da kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

- Emniyetin "gazi" binası yarım asır hizmet verdi