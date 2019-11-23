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Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası Türksat Tanıtım Kanalı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

Özel Tevfık Fikret Anadolu Lisesi tarafından Türkiye genelinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası” 24-25 Kasım Tarihlerinde Ankara Atatürk Spor Salonu’nda Türksat’ın iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.Proje ile; Science, Technology, Engineering and Mathematics kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşan, temel olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini ön plana alan bir strateji olan STEM tekniği kullanılarak öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.21 takımın yarışacağı turnuva Türksat Tanıtım Kanalı’ndan canlı olarak yayınlanacak.

Özel Tevfık Fikret Anadolu Lisesi tarafından Türkiye genelinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası” 24-25 Kasım Tarihlerinde Ankara Atatürk Spor Salonu’nda Türksat’ın iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.
Proje ile; Science, Technology, Engineering and Mathematics kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşan, temel olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini ön plana alan bir strateji olan STEM tekniği kullanılarak öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.
21 takımın yarışacağı turnuva Türksat Tanıtım Kanalı’ndan canlı olarak yayınlanacak.

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