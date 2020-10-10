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Ankara Gar Saldırısı Kurbanı 103 Kişi 5. Yılında Anıldı

10.10.2020 21:04 | Son Güncelleme

Ankara’da 103 kişinin hayatını kaybettiği Gar saldırısının 5. yılında 103 kurban, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen törenlerle anıldı

Ankara Gar Saldırısı Kurbanı 103 Kişi 5. Yılında Anıldı

Ankara’da 103 kişinin hayatını kaybettiği Gar saldırısının 5. yılında 103 kurban, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen törenlerle anıldı.Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı en kanlı intihar saldırısını IŞİD üstlenmişti.
Gar saldırısı kurbanlarını anmak için Ankara’da toplanan kalabalık Ulus’tan Ankara Tren Garı’na yürümek istedi ancak polis salgın nedeniyle izin vermedi.
10 Ekim Ankara Garı katliamının 5’inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Kadıköy’deki vapur iskelesi önünde anma etkinliği düzenlendi. İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonun öncülüğünde meydanda toplanan kalabalık arasında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de vardı.
Temelli, "O acı bizi hesap sormaya davet ediyor. Önce Diyarbakır'da 2015'te bir katliam gerçekleştirdiler. Olmadı Suruç'ta 33 canımızı yitirdik. Olmadı bu kez Ankara'da 103 canımız yitirdik. Evet o günün hesabını mutlaka soracağız " diye konuştu.

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