Ankara Gar saldırısının 5. yılı: Hayatını kaybeden 103 kişi anılıyor, gözaltılar var

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet de, gar önüne giderek, hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla Ulus Metro İstasyonu'ndan Ankara Tren Garı'na yürümek isteyen kitleye ise polisin izin vermediği ve gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter'dan "Terörün her zaman karşısındayız, tek yüreğiz." mesajı yayımladı.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1314825552012902400?s=20

Halkların Demokratik Partisi de Twitter'dan "Bu katliamı, arkasındaki siyasi iradeyi, Ankara'ya kadar IŞİD'e yol gösterenleri, barış düşmanlarını unutmadık." mesajını paylaştı.

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1314826475594547200?s=20

10 Ekim 2015'te ne oldu?

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) çağrısıyla 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara'da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'nin düzenlenmesi planlandı.

Bu miting için başka sivil toplum kuruluşları da katılım çağrısı yaparken, aralarında Tarık Akan, Rutkay Aziz ve Bilgesu Erenus'un da bulunduğu sanatçılar da destek verdiklerini açıkladı.

Mitinge ayrıca Emekçi Hareket Partisi (EHP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Emek Partisi (EMEP), Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaş Kültür Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Halkevleri ve Haziran Hareketi de katılacağını açıkladı.