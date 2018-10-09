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Ankara Garı saldırısının 3. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "103 insanın öldüğü bir katliamın siyasi hiçbir sorumlusunun olmaması kabul edilemez"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Garı saldırısına ilişkin, "103 insanın öldüğü bir katliamın siyasi hiçbir sorumlusunun olmaması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Ağbaba, Başkentte, 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının 3. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, olayda hayatını kaybedenleri yeniden andıklarını belirtti.

10 Ekim'de CHP tarihinin de en büyük toplu katliamını yaşadıklarını ifade eden Ağbaba, "Katliamda Malatya CHP gençlik kolları yönetiminin neredeyse tamamı ya hayatını kaybetti veya yaralandı. Malatya'dan 12 barış güvercinimizi yitirdik. Kolumuz kanadımız kırıldı." değerlendirmesini yaptı.

Saldırının 2,5 yıl devam eden davasının her duruşmasında adalet taleplerinin haykırıldığını bildiren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye tarihinin en kanlı katliamında sadece birkaç kişinin cezalandırılmasıyla adalet gelmez. Biz katliamın tüm sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz. Eli kanlı terör örgütü IŞİD'in bu topraklarda cirit atmasını sağlayanlar, katliam öncesinde istihbarat zafiyeti yaşatanlar, katliam esnasında ve sonrasında skandallarla bilançoyu ağırlaştıranlar mutlaka hesap vermeli, cezalarını çekmelidir. 103 insanın öldüğü bir katliamın siyasi hiçbir sorumlusunun olmaması kabul edilemez.103 barış güvercinimiz için adalet aramaya devam edeceğiz."

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