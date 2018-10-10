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Ankara Garı saldırısının 3. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Biz, savaş ve düşmanlıktan beslenenlere inat kardeşlik ve barış türküleri söylemeye devam edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Garı'nda 3 yıl önce yaşanan terör saldırısına ilişkin, "Biz, savaş ve düşmanlıktan beslenenlere inat kardeşlik ve barış türküleri söylemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Garı'nda 3 yıl önce yaşanan terör saldırısıyla ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihimizin en acı olaylarından birisi olan 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitiren yurttaşlarımı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum. Biz, savaş ve düşmanlıktan beslenenlere inat kardeşlik ve barış türküleri söylemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu Tren Garı

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