Ankara Garı saldırısının 3. yılı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Garı'nda 3 yıl önce yaşanan terör saldırısına ilişkin, "Biz, savaş ve düşmanlıktan beslenenlere inat kardeşlik ve barış türküleri söylemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Garı'nda 3 yıl önce yaşanan terör saldırısıyla ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihimizin en acı olaylarından birisi olan 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitiren yurttaşlarımı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum. Biz, savaş ve düşmanlıktan beslenenlere inat kardeşlik ve barış türküleri söylemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

