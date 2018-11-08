Ankara Garı terör saldırısı davası

Mahkemenin tutuklu sanıklar için 3 Ağustos 2018'de verdiği cezaları yeterli bulmadıklarını bildiren Hocaoğulları, saldırıda kullanılan bazı kişilerin cezalandırıldığını, fakat asıl sorumluların mahkeme önüne çıkarılmadığını savundu. Hocaoğulları, saldırıda ihmali bulunan kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep etti.

Avukat Mehtap Sakinci Coşkun ise "aradan geçen zamana rağmen 16 sanıktan birinin bile yakalanıp mahkemeye çıkarılamamasının ve yargılamanın boş salonda yapılmasının 'devletin acziyeti' olduğu" iddiasında bulundu.

Katılma taleplerini ileten diğer avukatlar da kovuşturmanın derinleştirilmesini, sorumluların tamamının adalet önünde hesap vermesini istediklerini dile getirdi.

Avukatlardan sonra söz alan mağdurlar, tutuklu sanıklara verilen cezaların vicdanları rahatlatmadığını söyledi. Acılarının asla dinmeyeceğini belirten mağdurlar, bir daha buna benzer katliamlar yaşanmaması için davanın takipçisi olduklarını belirtti. Mağdurlar, gar katliamının insanlık suçu sayılmasını, sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep etti.

Beyanların ardından söz alan cumhuriyet savcısı Adnan Gümüş, müdahillik taleplerinin kabulünü ve firari sanıkların yakalanmasına yönelik ne tür işlemler yapıldığının ilgili birimlerden sorulmasını istedi.

Müzakerenin ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walentina Slobodjanjuk, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere ve Yakup Selağzı hakkındaki yakalama ve yokluğunda tutuklama kararının devamına, bu kişilerin yakalanması için ne yapıldığının ilgili birimlerden sorulmasına hükmetti.