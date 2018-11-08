Ankara Garı terör saldırısı davası

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşanan ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ saldırısına ilişkin davada, dosyaları ayrılan firari 16 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdurlar ve avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın dosyaya giren evraka ilişkin bilgi vermesinin ardından söz alan avukatlar, davaya katılma taleplerini iletti. İzmir Barosu adına katılma talebini bildiren baro başkanı Özkan Yücel, mağdurların yanında bulunduklarını, adalet adına bu davanın takipçisi olacaklarını söyledi.
Soruşturma aşamasında dosyaya getirilen kısıtlılık kararını eleştiren şikayetçi avukatı Sevinç Hocaoğulları, bu karar nedeniyle sanıkların dosyayla bağlantısını bilmeden davaya hazırlandıklarını belirtti.
Mahkemenin tutuklu sanıklar için 3 Ağustos 2018'de verdiği cezaları yeterli bulmadıklarını bildiren Hocaoğulları, saldırıda kullanılan bazı kişilerin cezalandırıldığını, fakat asıl sorumluların mahkeme önüne çıkarılmadığını savundu. Hocaoğulları, saldırıda ihmali bulunan kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep etti.
Avukat Mehtap Sakinci Coşkun ise "aradan geçen zamana rağmen 16 sanıktan birinin bile yakalanıp mahkemeye çıkarılamamasının ve yargılamanın boş salonda yapılmasının 'devletin acziyeti' olduğu" iddiasında bulundu.
Katılma taleplerini ileten diğer avukatlar da kovuşturmanın derinleştirilmesini, sorumluların tamamının adalet önünde hesap vermesini istediklerini dile getirdi.
Avukatlardan sonra söz alan mağdurlar, tutuklu sanıklara verilen cezaların vicdanları rahatlatmadığını söyledi. Acılarının asla dinmeyeceğini belirten mağdurlar, bir daha buna benzer katliamlar yaşanmaması için davanın takipçisi olduklarını belirtti. Mağdurlar, gar katliamının insanlık suçu sayılmasını, sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep etti.
Beyanların ardından söz alan cumhuriyet savcısı Adnan Gümüş, müdahillik taleplerinin kabulünü ve firari sanıkların yakalanmasına yönelik ne tür işlemler yapıldığının ilgili birimlerden sorulmasını istedi.
Müzakerenin ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walentina Slobodjanjuk, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere ve Yakup Selağzı hakkındaki yakalama ve yokluğunda tutuklama kararının devamına, bu kişilerin yakalanması için ne yapıldığının ilgili birimlerden sorulmasına hükmetti.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan sanıkların akibetinin sorulması için Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmasına hükmeden heyet, diğer eksiklerin giderilmesi için davayı 18 Nisan 2019'a bıraktı.
Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te "Emek, Barış, Demokrasi Mitingi" için toplanan vatandaşlara yönelik terör saldırısıyla ilgili 36 kişi hakkında açılan davada 3 Ağustos'ta 2018'de karar çıkmış, 9 sanık, "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "Anayasa'yı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.
Diğer sanıkları da "terör örgütü yönetme" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandıran mahkeme, firari 16 sanığın dosyasını ayırmış, yargılama sırasında ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesine karar vermişti.
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