HABER

Ankara Garı’nda "Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

Ankara’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Ailemde İyilik Var" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Ailemde İyilik Var" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen "Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’ndaki serginin açılışında konuşan Erbaş, "Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftamızın teması ’Peygamberimiz ve Aile.’ Neden böyle bir konuyu seçtik? Çünkü, aile toplumun belkemiği, aile sağlam olursa toplum sağlam olur, aile çökerse toplum çöker" diye konuştu.
Toplumun tüm fertleri arasında bir farkındalık oluşturmak için vesileleri gündeme getirdiklerini belirten Erbaş, "Milletimizin bütün fertleri arasında bir farkındalık oluşturmak için vesileleri gündeme getiriyoruz. Bunlardan birisi de fotoğraf sergisi. Buradaki fotoğraflar bir yarışma neticesinde dereceye girmiş, ödüle layık görülmüş fotoğraflar. Bir kısmı fotoğraf makinesi, bir kısmı ise cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar. Ben bu fotoğrafları çeken ve özellikle ’Ailemde İyilik Var’ konusunu toplumumuzun gündemine taşıyan, zihinlerde canlı kalmasını, anne-baba, çocuklar, gençler, ebeveyn, dede ve nineyi fotoğraflarında konu edinen sanatçılarımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erbaş, daha sonra açılışı yapılan sergiyi gezdi.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Yakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev yandıYakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev yandı
Çaldıkları çelik kasayı açmak için çalıntı parayla kaynak makinesi ve spiral aldılarÇaldıkları çelik kasayı açmak için çalıntı parayla kaynak makinesi ve spiral aldılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.