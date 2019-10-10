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Ankara Garı’nda Ölen 103 Kişi Karanfillerle Anıldı

10.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

Ankara’da 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının 4. Yılında kurbanlar kırmızı karanfillerle anıldı. Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı en kanlı intihar saldırısını IŞİD üstlenmişti. Anma törenine önceki yılların aksine polis müdahalesi olmadı

Ankara Garı’nda Ölen 103 Kişi Karanfillerle Anıldı

Ankara’da 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının 4. Yılında kurbanlar kırmızı karanfillerle anıldı. Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı en kanlı intihar saldırısını IŞİD üstlenmişti.

Ulus’ta anma töreni için toplanma kararı alan meslek örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlara polis müdahalesi olmadı. Başkentte 2016 ve 2017 yıllarındaki anma törenleri olağanüstü hal (OHAL) uygulaması gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı. Bu yasaklama kararları doğrultusunda terör saldırısı kurbanlarını anmak için toplanan gruplara ilk iki yıl biber gazı ve TOMA ile müdahale edilmesi tartışma yaratmıştı. Geçen yıl ise Ankara Valiliği anma törenine izin vermiş ancak Ankara Garı’nın önündeki tören alanına sadece mağdur yakınları ile milletvekilleri alınmıştı. Bu yıl ise herhangi bir kısıtlama veya engelleme olmaksızın 10 Ekim saldırısında ölenleri anmak için buluşanlar, Ulus’ta kortej oluşturarak gar önüne yürüdü.

Tören alanında IŞİD’in canlı bombacılar ile gerçekleştirdiği saldırı saatinde, sabah 10:04’te ölenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Saldırıda hayatını kaybeden 103 kişinin adı tek tek söylenerek anıldı.

Anma töreninde Suriye’de devam etmekte olan askeri operasyon gerekçesiyle kısa süreli gerginlik de yaşandı. CHP milletvekillerine bazı vatandaşlarca “Suriye ve Irak tezkerelerine evet oyu vermiş oldukları” gerekçesiyle tepki gösterildi. Bu noktada 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun araya girdi ve sadece ortak sloganlar atılması gerektiğini vurguladı. Coşgun’un, “Biz bugün anma yapmaya geldik. Ortak bir acı var diyoruz ve sizi sağduyuya davet ediyorum” uyarısıyla törene devam edildi.

Terör saldırısında örgütlerine üye meslektaşlarını da kaybeden Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, ortak basın açıklamasını yaptı. Koramaz, “Acımız öfkemiz her geçen gün büyüyor. Yüreklerimizde insan sevgisi dillerimizde barış türküleriyle bu meydanı doldurmuştuk. Ancak barış talebimizi kana buladılar. Bizler savaş çığırtkanlıklarına karşı barıştan yana olmaya devam edeceğiz. Bu meydan acıları anlatmakta yetersiz kalıyor. Katliamdan sonra bu meydanın adını Demokrasi Meydanı olarak değiştirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ama uygulamaya geçilmedi. Meslek örgütleri ve belediye ile görüşerek anıt konusunda görüş birliğine vardık. Uluslararası bir yarışma açacağız. Bu meydanın çevresi anıt mekan olarak belirlenecek” dedi.

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