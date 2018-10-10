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Ankara Garı'ndaki saldırıda ölen vatandaşlar anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

ANKARA Tren Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, ölümlerinin 3'üncü yıl dönümünde gar önünde düzenlenen törenle anıldı.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Tren Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, ölümlerinin 3'üncü yıl dönümünde gar önünde düzenlenen törenle anıldı.

Vatandaşlar, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü, 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için sabah saat 10.00 sıralarında Ankara Tren Garı önünde toplanırken, saat 10.04'te peş peşe 2 patlama meydana geldi. DEAŞ'lı 2 terörist tarafından eş zamanlı düzenlenen intihar saldırılarında 3'ü tedavi gördükleri hastanelerde olmak üzere 103 vatandaş yaşamını yitirirken, 48'i ağır, 391 kişi yaralandı.

Başkent'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi, DİSK, KESK, TMMOB ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anma programında alındı. Ankara Tren Garı önünde düzenlenen anma programına CHP ve HDP milletvekilleri ile ölenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar katıldı.

'UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulduktan sonra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, grup adına açıklamada bulundu. 10 Ekim'i unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Çerkezoğlu, "Yaşanan bu büyük katliamın acısı hâlâ yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Acımız kadar, öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor. Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi de, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutum ve yargı sürecedir. Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız" dedi.

Konuşmaların ardından, saldırıda ölenlerin yakınları ve milletvekilleri tarafından gar önündeki anıta karanfil bırakıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bu arada gar önündeki anma töreni nedeniyle polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı. Gara çıkan bütün yollar trafiğe kapatılırken, bomba uzmanları ve polis ekipleri tarafından törenin düzenleneceği alanda arama yapıldı.

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