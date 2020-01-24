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  4. Ankara Gasp polisleri kameralı işkenceci çeteyi 6 aylık çalışma sonucunda çökertti: 22 zanlı adliyeye sevk edildi

Ankara Gasp polisleri kameralı işkenceci çeteyi 6 aylık çalışma sonucunda çökertti: 22 zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Ankara’da tefecilere borcunu ödemeyen esnafa her türlü işkenceyi yapıp zorla senet imzalatan ve tahsilatını yapan çete Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çökertildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği 6 aydır yürüttüğü çalışma sonucunda esnafa işkence yapan ve zorla senet imzalatan çeteyi çökertti.

Ankara’da tefecilere borcunu ödemeyen esnafa her türlü işkenceyi yapıp zorla senet imzalatan ve tahsilatını yapan çete Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çökertildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği 6 aydır yürüttüğü çalışma sonucunda esnafa işkence yapan ve zorla senet imzalatan çeteyi çökertti. Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip çeteye yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 177 müştekinin şikayeti işleme alındı.
Başsavcılığın operasyon izniyle birlikte ekipler belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt üyesi K.F. ve bir adliye personelinin de bulunduğu 22 kişiyi gözaltına alındı. Zanlılara yönelik adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, çok sayıda delici kesici ve alet, çeşitli çap ve markada çok sayıda mermi, POS cihazları, çek ve senetler, kredi kartları ve çeşitli finansal doküman ele geçirildi.
İşkenceleri görüntülediler
Çetenin tefecilere borçlanmak durumunda kalan esnafa işkence yaparak o anları kameraya aldıkları belirlendi. Görüntülerdeki kişilerden para aldıkları veya zorla borçlandırdıkları tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün yöneticileri arsında bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen O.K’nin toplam 17 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ve 17 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 zanlı, sağlık kontrolü sonrasında tutuklanma talebiyle Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

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