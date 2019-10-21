"Ankara Gürültü Eylem Planı" protokolü imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında "Ankara Gürültü Eylem Planı"na ilişkin protokol imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cumali Kınacı, Büyükşehir Belediye Encümen Salonu'nda düzenlenen törende, protokolle başkentte gürültülü yerlerin net olarak belirlenmesinin ardından, bunun azaltılması için tedbirler alınacağını söyledi.

Bununla aynı zamanda imar planlarını da etkileyecek sonuçların ortaya çıkacağını anlatan Kınacı, "Şu andaki yapılaşmada dikkate almadığımız önemli hususlardan birisi gürültü. Bu çalışma gürültü de dikkate alınarak yeni imar planlarının gözden geçirilmesi ve yenilerinin hazırlanmasına katkıda bulunulacak." dedi.

Kınacı, projede, sadece demir yolu ve kara yolundan değil, aynı zamanda endüstriyel ve eğlence merkezlerinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

- Projeler 2011'de başladı

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Selma Ayaz da 2011'den itibaren stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasına yönelik projelere başladıklarını ifade etti.