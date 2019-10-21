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"Ankara Gürültü Eylem Planı" protokolü imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan protokol kapsamında, başkentte gürültülü yerlerin net olarak belirlenmesinin ardından, bunun azaltılması için tedbirler alınması planlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında "Ankara Gürültü Eylem Planı"na ilişkin protokol imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cumali Kınacı, Büyükşehir Belediye Encümen Salonu'nda düzenlenen törende, protokolle başkentte gürültülü yerlerin net olarak belirlenmesinin ardından, bunun azaltılması için tedbirler alınacağını söyledi.

Bununla aynı zamanda imar planlarını da etkileyecek sonuçların ortaya çıkacağını anlatan Kınacı, "Şu andaki yapılaşmada dikkate almadığımız önemli hususlardan birisi gürültü. Bu çalışma gürültü de dikkate alınarak yeni imar planlarının gözden geçirilmesi ve yenilerinin hazırlanmasına katkıda bulunulacak." dedi.

Kınacı, projede, sadece demir yolu ve kara yolundan değil, aynı zamanda endüstriyel ve eğlence merkezlerinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

- Projeler 2011'de başladı

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Selma Ayaz da 2011'den itibaren stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasına yönelik projelere başladıklarını ifade etti.

Şu ana kadar 40 il için stratejik gürültü haritaları hazırladıklarını bildiren Ayaz, 6 il için de eylem planlarını yaptıklarını söyledi.

Gürültü haritaları hazırlandıktan sonra yapılacak esas işin aksiyon planlarının hayata geçirilmesi olduğunu vurgulayan Ayaz, bunun için gürültü bariyerleri yapılacağını anlattı.

Ayaz, "Yerli ürün kapsamında çalışmalarımız başladı. Yerli firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışında üretilen muadillerine uygunluğunu test ederek, öncelikli alanlara gürültü bariyerlerinin yapılması hedefimiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kınacı ile Ayaz, "Ankara Gürültü Eylem Planı" protokolünü imzalandı.

- Gürültü eylem planı

Projeyle yerleşim yerleri, kara yolu, demir yolu ve hava alanları için gürültü düzeyleri ve buna maruz kalan konut, okul, hastane ve etkilenen kişi sayısını gösteren gürültü haritaları hazırlanacak.

Daha sonra harita sonuçları esas alınarak, özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açtığı yerler ve çevresel gürültü seviyesinin aşılmamasının gerektiği yerlerde gürültünün kontrol altına alınmasına yönelik eylem planlarının uygulanması amaçlanıyor.

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