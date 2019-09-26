Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik yıl açılış töreni

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma dünyanın çok farklı ülkelerinde büyük bir alaka ile takip edildi. Bir konuşma dünyayı değiştirir mi? Değiştirmez ama bir değişim zaruretini ortaya koyuyor bu konuşma." dedi.

Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yıl açılışı dolayısıyla ilk dersi verdi.

2019-2020 öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Şentop, Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi yükseköğrenim alanında da yaklaşık 15-20 yıl içerisinde çok önemli gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2002 yılında üniversite sayısı 76 idi. Bugün itibarıyla 129 devlet üniversitesi, 73 vakıf üniversitesi, toplam 202 üniversite lisans ve lisansüstü öğrenimlere, 5 üniversitenin de ön lisans üzerine kurulu toplam 207 üniversitemiz var. Yükseköğrenimde 7 milyon 750 bin üzerinde öğrencimiz var. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 9’unu teşkil ediyor. Bu sayı dünyada birçok ülkenin toplam nüfusundan fazla."