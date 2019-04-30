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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:38 | Son Güncelleme

Üniversitenin ilk mezunları için tören düzenlendi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ilk mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, üniversitenin Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mezunların bundan sonraki meslek hayatlarında ülkesine, vatanına, milletine önemli çalışmalar yapacağına inandığını belirten Tekin, eğitimlerini tamamlayarak Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan 450 öğrenciye başarılarının devamını diledi.

Yusuf Tekin, "Hacı Bayram Veli Üniversitesi, köklü akademik geçmişi olan bir yönetime sahiptir. Dünyada üniversitelerin tematik hale geldiği bir sürecin Türkiye'deki ilk adımıyız. Üniversitenin niteliklerini en üst seviyeye çıkararak çalışmalara devam edeceğiz. Mezun öğrencilere ileriki yıllarda mezunu olmaktan gurur duyacakları bir üniversite bırakacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Tekin, bölümlerini birinci olarak bitiren öğrencilere plaket ve hediye verdi.

Program, mezun öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

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Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin

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