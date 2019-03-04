- Ankara Hamamönü’nde bulunan bir kafede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor

IHAAW060001-ASA\/04-03-2019 \n- Ankara Hamam\u00f6n\u00fc\u2019nde bulunan bir kafede yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130tfaiye ekiplerinin yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor \n04.03.2019 06:00:01 TSI\nNNNN \nPARTNER\u00dcnl\u00fc oyuncu Aydan \u015eener'in bir de k\u0131z\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnKontrolden \u00e7\u0131kan otomobil takla att\u0131: 2 yaral\u0131Karde\u015fini \u00f6ld\u00fcren \u015fah\u0131s yolda y\u00fcr\u00fcrken yakaland\u0131
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