'Ankara' hamlesi 10 partiyi birleştirdi: İmamoğlu önerdi, hepsi bu metne imza attı! Kayyum atamaları için harekete geçildi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından toplamda 5 belediyeye kayyum atandı. Bunlardan 4'ü DEM Partili, biri CHP'li belediyeydi. Kayyum atamaları tartışmaların fitilini ateşlerken İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu harekete geçti. İmamoğlu’nun Ankara’daki kayyım temaslarının ardından 21 Kasım’da TBMM’de grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, İYİ Parti ve Gelecek-Saadet ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kayyım düzenlemesinin kaldırılması için ayrı ayrı kanun teklifi verdi. CHP Grubunun teklifini, Mecliste grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti imza vererek destekledi.

GÜNAYDIN: "FARKLI PARTİLER İLKESEL BİR TUTUMDA BİRLEŞTİLER"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamentoda bulunan 10 siyasal partinin kayyım düzenlemesinin kaldırılması yönünde verdiği teklifin demokrasi açısından önemli olduğunu vurguladı. Ortak teklife imza koyan partilerin temsilcileri TBMM Genel kurulunda sırayla söz alarak görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Bu ortak hareketin, demokrasi cephesinde bir araya gelme konusunda yurttaşlara cesaret verecek çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyen CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, “Farklı siyasi partiler bu mecliste temsil ediliyor. Bunlardan 4’ünün grupları var ama geriye kalan siyasal partiler grupları olmadan milletvekilleriyle temsil ediliyorlar. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Cumhur İttifakını oluşturan 4 parti dışında, müktesebatları farklı, ideolojileri farklı, dünya görüşleri farklı siyasal partiler, hukukun, adaletin ve bu çerçevede mağdur kim olursa olsun, saldırı nereden gelirse gelsin, ilkesel bir tutum alma konusunda birleştiler.”

KOÇYİĞİT: ANAYASA'YA AYKIRI OLAN DÜZENLEME KALDIRILMALI

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise şunları ifade etti:

"Kayyum uygulamaların yasal dayanak olarak ifade edilen, aslında Anayasa'ya aykırı olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinin 2’nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması için bir kanun teklifi verdik. Bu kanun teklifinin amasız, fakatsız acil olarak genel kurul gündemine gelmesi ve yasalaşması gerektiği talebimizi de ifade etmek istiyorum."

ÇÖMEZ: UMUYORUM BU TAVIR PARLAMENTODA UYGUN GÖRÜLÜR

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "Umuyorum bu demokratik tutum ve tavır parlamentoda uygun görülür ve Türkiye’de bugün yaşanan bu sıkıntılara bir nebze olsun çözüm olur" dedi.

KAYA: ÜZERİMİZE DÜŞEN VAZİFEYİ YAPTIK

Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, "Artık 2 yıllık OHAL süresi bittiğine göre; 2 yılı çok aşan bu 8 yıllık OHAL rejimine AKP’nin son vermesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Biz tarihe kara bir leke olarak, 8 yıldır sürdürdüğünüz bu uygulamaların ortadan kaldırılması için üzerimize düşen vazifeyi yaptık ve kanun değişikliği teklifimizi TBMM’ye sunduk" diye konuştu.

BEKİN: KANUN TEKLİFİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Yerel yönetimlere kayyum atanmasını sona erdirilmesi ve halkın iradesine saygı gösterilmesi amacıyla bir yasal düzenleme artık zorunlu bir hal almıştı. Bu konuda meclisin büyük çoğunluğunun büyük bir konsensüsle bu yasa değişikliği teklifiyle ilgili kanun teklifi vermesini çok önemsediğimizi ifade eder ve bunun altına da biz YRP olarak imzamızı attık" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: BU SIKINTILI ORTAMDAN HEP BİRLİKTE KURTULMALIYIZ

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin'den "15 milletvekili arkadaşımızla birlikte DEVA Partisi olarak, bugün bir kanun teklifi verdik. Bu kanun teklifimizin diğer grupların vermiş olduğu kanun teklifleriyle birleştirilerek, biran önce parlamentoda görüşülmeli ve bu sıkıntılı ortamdan hep birlikte kurtulmalıyız" şeklinde bir değerlendirme geldi.

ALTINTAŞ: HUKUKSUZLUĞUN ORTADAN KALDIRILMASINI TEKLİF EDİYORUZ

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Demokrat Parti olarak, tüm gruplarla birlikte verilmiş olan bu kanun teklifinin gündeme alınarak hukuksuzlukların ortadan kaldırılmasını teklif ediyoruz" dedi.

BAYHAN: DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLECEKSE TEKLİF KABUL EDİLMELİ

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise "Bu meclis toplu iğnenin ucu kadar bir demokrasiden söz edecekse, bu kanun teklifini kabul etmelidir" diye konuştu.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Yasa Değişikliği Teklifi gerekçesinde, "5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinin belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması ile buna ilişkin usul ve esasları düzenleyen ikinci fıkrasının Anayasa’nın 2, 5, 123 ve 127’nci maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.