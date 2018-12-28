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Ankara için çarpıcı iddia: AK Parti adayı Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı

SEÇİM HABERLERİ  | 28.12.2018 07:31 | Son Güncelleme

Yerel seçim için geri sayım sürerken Ankara'da Mansur Yavaş ile Mehmet Özhaseki arasında kıran kırana bir yarışın geçmesi bekleniyor. Partiler ve adaylar hazırlıklarını hız verirken, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'nin şimdiden belediye içinde atamalar yaptırdığı iddia edildi.

Ankara için çarpıcı iddia: AK Parti adayı Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Mehmet Özhaseki'nin şimdiden belediyeye atamalar yaptırdığını iddia etti.

'O YOL ASIM BALCI İÇİN KAPANDI'

Saygı Öztürk, "Seçilmeden atamaları başladı" başlığıyla yayımlanan yazısında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan atamaya dikkat çekerek "Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Genel Sekreteri Asım Balcı da görevinden istifa etti, Altındağ Belediye Başkanlığı aday adaylığına başvurdu. Yani, aday gösterilmez ya da başkan seçilemezse görevine dönebilirdi. Ama artık o yol Asım Balcı için kapandı." diye yazdı.

'ADAY YAPILACAĞI VAADİYLE İSTİFA ETTİ'

"Doç. Dr. Asım Balcı 24 Nisan 2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne getirilmişti. Ankara-Altındağ'dan aday yapılacağı vaadiyle, 1 Aralık 2018 tarihinde görevinden ayrıldı. Balcı'ya adaylık sözü verilmemiş olsa belki görevinden ayrılmayacaktı." ifadelerini kullanan Öztürk, Balcı'nın seçilmediği takdirde görevine devam edemeyeceğini belirtti.

REFİK TUZCUOĞLU KALICI!

"Hemen belirtelim Asım Balcı seçilemezse, artık genel sekreter yapılmaz. CHP'nin adayı Mansur Yavaş seçilirse, kuşkusuz kendilerine yakın bir ismi bu kritik göreve atar" diyen Öztürk, AK Partili Özhaseki'nin de Balcı'dan boşalan koltuğa getirdiği Refik Tuzcuoğlu'nun orada kalıcı olacağını iddia etti.

Öztürk yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

'MASRAFLAR BELEDİYE KESESİNDEN YAPILACAK'

"Özhaseki seçilirse de, 'Kusura bakma Asım Bey, o görevi artık Refik Tuzcuoğlu yürütecek' diyecektir. Refik Tuzcuoğlu'nu o göreve Mehmet Özhaseki'nin getirdiği biliniyor. Belediyedeki bu atama için 'Seçim döneminde tüm siyasi organizasyon, davet, araç-gereç, afiş ve diğer hizmetler için masraflar belediye kesesinden yapılacak. Asım Balcı da, yerine yapılan bu atamaya ses çıkaramıyor. Çünkü, başkan adaylarının karnesini de Özhaseki tutuyor' deniliyor. Mehmet Özhaseki, başkan seçilir mi, seçilemez mi belli değil ama belediyeye şimdiden atamalar yaptırıyor. Mansur Yavaş, devlet olanaklarına karşı büyük bir mücadele yürütmek zorunda kalacak.

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