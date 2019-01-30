Ankara için dev proje

Kahramankazan ile Esenboğa Havalimanı arasını 70 kilometreden 30 kilometreye düşürecek yeni bir yol yapımı için kollar sıvandı. Yol tamamlandığında çevre yolu üzerinden Esenboğa’ya ulaşan Kahramankazanlı ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Ankara’ya ikinci bir çevre yolu olma özelliğini de taşıyacak olan yolun projelendirme çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kahramankazan ile Esenboğa Havalimanı’nı birbirine bağlayacak yeni bir yol yapılması için çalışmalar sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yetkilileri yapılacak yol ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’le bir araya geldi. Başkan Ertürk ve KGM yetkilileri projelendirme çalışmaları süren yola ilişkin görüştü. Görüşmede Kahramankazan’ı Esenboğa’ya bağlayacak yolun güzergahı ve projesi masaya yatırıldı.

70’den 30 kilometreye düşecek

Projelendirme aşamasında olan yol tamamlandığında 70 kilometre olan Kahramankazan ile Esenboğa Havalimanı arasını 30 kilometreye düşürecek. Kahramankazanlılar ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar yol tamamlandığında zamandan ve yakıttan büyük oranda tasarruf sağlayacak. Kahramankazanlılar ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar Esennboğa Havalimanı’na gitmek için Kahramankazan’dan Saray Kavşağı oradan da çevre yolunu kullanıyor. Projelendirme çalışmaları süren yolun ise direkt olarak Kahramankazan Ovalılar Kavşağı mevkiinden Günbaşı, İçören, Peçenek güzergahını izleyerek Akyurt Kavşağı’na bağlanması planlanıyor. Böylece 70 kilometrelik mesafenin 30 kilometreye düşürülmesi hedefleniyor. Kahramankazan-Esenboğa yolunun tamamlanmasıyla birlikte Ankara’nın ikinci bir çevre yoluna daha kavuşmuş olacak. Bu yıl içerisinde yolun projesinin bitirilerek ihaleye çıkılmasının hedeflendiği öğrenildi.