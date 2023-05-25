Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı! Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu: Ekipler teyakkuz halinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15.20-19.00 saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor. Başkentin bir kısmında ise kuvvetli sağanak yağış başladı.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MANSUR YAVAŞ: EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkentlilere uyarıda bulundu. Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, Ankara'nın bazı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar devam etmektedir.

İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1205 araç ve 2340 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı müdahale etmektedir.

Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz."

Değerli hemşehrilerim,

Ankara'nın bazı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar devam etmektedir.



İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1205 araç ve 2340 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı müdahale etmektedir.



Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 25, 2023



